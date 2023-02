Azzannato agli occhi, al viso e alla testa dal suo pitbull. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni un uomo di 70 anni, originario di Lauro, nell’Avellinese.

Azzannato dal suo pitbull agli occhi e al viso: corsa in ospedale per un uomo

L’uomo, titolare di un bar in città, stava per portare il suo cane dal veterinario per una visita di controllo quando, improvvisamente, è stato assalito dal pitbull che gli ha provocato gravi ferite in diverse parti del corpo.

Provvidenziale l’intervento del cognato del 70enne, che ha udito le sue urla ed è riuscito a bloccare il cane. Nell’intervento è rimasto ferito anche lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 70enne in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è tutt’ora ricoverato.

Sebbene le sue condizioni vengano giudicate gravi dai medici, l’uomo non è in pericolo di vita. Anche il cognato è stato accompagnato al nosocomio irpino: per lui ferite a un braccio e a una mano che sono state suturate dai medici.