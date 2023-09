Serata decisamente buia per il Giugliano che non entra mai in partita, contro un AZ Picerno molto determinato. I supporter gialloblu hanno visto vincere la propria squadra solamente alla debutto stagionale e, dopo il pareggio amaro nel derby con la Juve Stabia, avrebbero voluto assistere ad una reazione diversa, ma non c’è stata.

I Tigrotti escono sconfitti dallo stadio Comunale Donato Curcio per un risultato netto di 4 – 0, e si vuole ambire ad una posizione ai play-off, obiettivo dichiarato apertamente dalla società, si deve fare molto più rispetto a quanto fatto finora: 4 gare, 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Giugliano di Raffaele Di Napoli scende in campo con il consueto 3-5-2: Russo tra i pali gialloblu, dietro al trio difensivo composto da Berman, Scognamiglio e Caldore. Sulla mediana riconfermati Beradocco e Gladestony, con affianco Vogiatzis, che sostituisce l’infortunato Giorgione. Rondinella, invece, va a ricoprire l’out di destra, mentre sul lato opposto parte dal 1’ Yabre a causa della squalifica di Di Dio.

Infine, in attacco, il tecnico dei Tigrotti si affida nuovamente al totem Bernardotto- Salvemini.

Pronti via. La partita si mette subito in salita per il Giugliano che subisce la rete al 1’: l’AZ Picerno passa in vantaggio grazie ad una grande rete di Guerra. La squadra di casa non intende fermarsi, prosegue a ritmi elevati e cerca il raddoppio nei primi 15 minuti, due volte con Albadoro ed una con Diop, ma viene fermata da Russo. Dopo un quarto d’ora di pura sofferenza, gli uomini di De Napoli hanno una piccola forza di reazione, e cercano il tap in vincente con Bernadotto, ma Summa si fa trovare pronto. Poco, troppo poco da parte della squadra gialloblu nel primo tempo, che va negli spogliatoi in svantaggio di 1-0.

Inizia la ripersa e la musica non cambia per il Giugliano. L’AZ Picerno si porta sul 2-0: Ceccarelli trova in aria Diop, che spedisce la sfera alle spalle di Russo. I padroni di casa, addirittura, dopo 5 minuti siglano anche la terza rete della serata, questa volta con Albadoro. Una vera e propria doccia fredda per la squadra gialloblu, che non tenta nemmeno più di entrare in gara. Di fatti, Murano trova anche il quarto goal sul finale ed il match, dunque, si conclude per il risultato di 4-0 in favore della formazione rossoblu.