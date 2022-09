Non solo percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza, ma si era fatta intestare – pur non avendo mai conseguito la patente – ben 74 vetture di ogni tipo. Nei guai è finita così una donna di 40 anni, italiana, che risiede nel campo nomadi di Vigonza, in provincia di Padova.

La Procura della Repubblica ha infatti aperto un’indagine per frode assicurativa e intestazione fittizia nei suoi confronti. Tutto ha avuto inizio alcune settimane fa, quando le Fiamme Gialle del comando di Padova hanno eseguito controlli sulle liste dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti in provincia. Esaminata la posizione della 40enne – tra l’altro percettrice del sussidio economico – è emerso che per anni era risultata titolare di un’attività che commercia auto usate, con sede legale in un’abitazione a Saonara. A quel punto è scattata la denuncia nei suoi confronti.

Dai successivi controlli, si è poi scoperto che negli ultimi tre anni la 40enne è diventata intestataria di 74 veicoli, da utilitarie alcuni mezzi di alta gamma e lusso come Maserati, Audi e Mercedes. Ma non è tutto: 58 auto sono risultate coinvolte in incidenti. A destare sospetto anche il fatto che la donna non abbia mai ottenuto la patente. L’ipotesi è che la signora abbia funto da prestanome rendendo riconducibili a sé stessa vetture che in realtà sono in uso a terze persone. In questa direzione si sta muovendo la locale Procura che vuole appurare se davvero la donna si sia prestata come “testa di legno” e se tra le auto a lei intestate vi siano alcune usate per mettere a segno furti, rapine o truffe come quella dello specchietto.