“Avete fatto fuggire il cane, vi sbatto fuori casa”. Avrebbe detto un 49enne di Massa di Somma alla figlia di 8 anni e alle sue amichette, imputando loro l’improvviso allontanamento dell’animale. E così per “punizione” le ha cacciate dalla cameretta nella quale le tre bimbe stavano giocando e le ha poi sbattute fuori di casa.

“Avete fatto fuggire il cane”: tre bimbe sbattute fuori di casa dal papà nel Napoletano

L’episodio è avvenuto in via Piromallo, a Massa di Somma, nel Vesuviano. L’uomo, incensurato, è stato denunciato per abbandono di minori.

Ad allertare i Carabinieri è stato un commerciante al quale le piccole avevano chiesto aiuto, in lacrime, trovando rifugio nel suo negozio, dopo essere state abbandonate dal 49enne in strada. Il negoziante, proprietario di un’attività che si occupa di vendita di detersivi, non ci ha pensato due volte: le ha accolte, le ha tranquilizzate e poi ha raccontato l’accaduto al 112. Subito sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Sebastiano che hanno provveduto a denunciare il padre di una delle bambine.

Il cane, che era stato dato per scomparso, non si è mai allontanato dall’abitazione ma si era semplicemente nascosto sotto ad un letto. Le piccole sono state affidate alla moglie del 49enne, in quel momento fuori casa per alcune commissioni.