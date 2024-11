Aversa, vertice di maggioranza: Ferrara abbandona l’incontro. “Non la seguiremo, qui clima sereno”

Al vertice di ieri pomeriggio c’erano tutti. Unico assente l’assessore al Bilancio, Mariano d’Amore. Al Comune di Aversa, il sindaco Matacena ha chiamato a rapporto consiglieri e assessori per una verifica di maggioranza, richiesta con toni durissimi nei giorni scorsi dalla consigliera indipendente Adele Ferrara, che aveva proposto persino un rimpasto di giunta. A due ore dall’inizio del vertice, la prima a lasciare l’incontro è la stessa Ferrara, infastidita dai toni accesi che avrebbero caratterizzato la prima parte della riunione.

Secondo quanto trapela, i consiglieri di maggioranza avrebbero rivolto critiche durissime alla Ferrara, accusandola di aver messo a rischio la stabilità della coalizione. “Hanno interpretato la mia richiesta come un attacco diretto a Matacena. Sono indignata come donna; la politica è diventata volgare. Non c’è rispetto, sono stati usati toni scurrili,” ha commentato a caldo la consigliera indipendente. Nessuno degli altri consiglieri, tuttavia, sembra intenzionato a condividere la sua posizione ostile: molti, anzi, hanno criticato la Ferrara per l’abbandono prematuro del gruppo “Aversa Italia”, dichiarandosi indipendente, e per aver generato tensioni che avrebbero potuto essere gestite internamente.

“La consigliera Ferrara deve fare un po’ di chiarezza in primis con se stessa, il clima è serenissimo”, fanno sapere dalla maggioranza. Lo scorso 13 ottobre, Adele Ferrara aveva annunciato la sua uscita dal gruppo consiliare “Aversa Italia”, fondato dal vicesindaco Alfonso Oliva, lamentando la “mancanza di comunicazione tra consiglieri e assessori” e la scarsa condivisione delle scelte politiche. Dopo il suo addio, a rappresentare il gruppo in consiglio è rimasto solo il consigliere Virgilio, che nei giorni scorsi ha espresso parole durissime contro di lei e la sua richiesta di verifica di maggioranza.

Nonostante i botta e risposta degli ultimi giorni e il vertice di ieri, la consigliera indipendente conferma la sua volontà di restare in maggioranza, ribadendo il pieno sostegno al sindaco Matacena. Dopo la sua uscita dalla riunione di ieri, il clima si sarebbe disteso. Dalla maggioranza assicurano che l’incontro è stato un’opportunità per “avviare un confronto costruttivo sulle azioni concrete da intraprendere per il bene della città”. E per quanto riguarda la stabilità della giunta, garantiscono, questa “non è in discussione”. Resta ora da capire se il sindaco riuscirà a ristabilire l’armonia all’interno della maggioranza o se le tensioni emerse saranno solo un primo campanello d’allarme.