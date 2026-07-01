Aversa, Ugo Rufino lascia la giunta Matacena: si complica il progetto Capitale della Cultura 2030

Ad Aversa si dimette l’assessore alla Cultura Ugo Rufino, dopo appena sei mesi dall’incarico. È il secondo addio in giunta dopo quello dell’assessore al Bilancio Mariano D’Amore nel 2025. Rufino motiva la scelta parlando di un progetto per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2030 rimasto “su un piano propagandistico”. Sullo sfondo, poche risorse economiche, tensioni nella maggioranza e polemiche sull’ex Casa del Fascio. Immediate le reazioni dell’opposizione, che parla di “fallimento” dell’amministrazione Matacena.

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