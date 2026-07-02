Aversa, De Chiara: “Ora cartellone estivo. Capitale Cultura 2030? Occasione da non perdere”

Arriva a stretto giro, dopo le dimissioni a sorpresa di Ugo Rufino, la nomina del nuovo assessore alla Cultura di Aversa. Il sindaco di Aversa ha affidato le deleghe alla cultura, alla pubblica istruzione e allo sport a Nicola De Chiara, giornalista, storico, già vicesindaco e assessore nelle passate consiliature di Ciaramella. De Chiara: “Ripartiamo dalla cultura. Ci sono tante cose da fare, è urgente organizzare un cartellone eventi “Estate ad Aversa”, anche se siamo a luglio. È importante aprirci ai tanti contenitori culturali, affidandoci al terzo settore e al mondo associazionistico. Aversa candidata a Capitale della Cultura 2030? Secondo il mio punto di vista non è facile. Ma è uno straordinario volano, ben oltre i confini locali. È un’opportunità che non possiamo perdere”.

L’intervista