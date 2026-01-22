Due coltelli sono stati rinvenuti all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” di via dell’Archeologia, ad Aversa. Entrambe le lame erano state nascoste in un bagno della scuola, circostanza che ha fatto scattare immediatamente l’allarme all’interno del plesso scolastico. I fatti questa mattina.

Aversa, trovati coltelli nel bagno dell’istituto “Volta”: sequestrati dai Carabinieri

La segnalazione sarebbe partita dal personale scolastico e ha portato all’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia, giunti sul posto per effettuare gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma hanno provveduto a sequestrare immediatamente i coltelli, mettendoli in sicurezza ed evitando qualsiasi possibile rischio per studenti e docenti. Resta da chiarire chi abbia lasciato le armi bianche nei servizi igienici e per quale motivo. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e sulla crescente diffusione di armi improprie tra i minori. Secondo una ricerca di Save the Children, realizzata con il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e con il supporto del Servizio di Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, i minori segnalati per porto di oggetti pericolosi – dai coltelli alle noccoliere – sono aumentati da 778 nel 2019 a 1946 nel 2024. Nel primo semestre 2025 i casi sarebbero già 1096. Intanto, sul fenomeno dei coltelli tra i giovanissimi, si discute anche in vista del nuovo decreto sicurezza con misure mirate per contrastarlo.