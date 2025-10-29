Aversa, traffico in tilt nella zona del Tribunale: “Nuovi spazi per la sosta e attuare piano traffico”

Ad Aversa la zona del Tribunale è diventata un imbuto per il traffico cittadino. In piazza Trieste e Trento circolare è sempre più complicato. I lavori all’interno della sede giudiziaria – che hanno reso inaccessibile parte dell’area interna – hanno spinto molti a parcheggiare all’esterno, peggiorando ulteriormente la situazione. Nonostante il Comune abbia individuato nuovi spazi per la sosta, il traffico resta spesso bloccato.

Auto in doppia fila, manovre azzardate e carreggiate troppo strette rendono impossibile il doppio senso di marcia in diversi punti. Una condizione ormai quotidiana che esaspera residenti, automobilisti e chi, ogni giorno, deve raggiungere gli uffici del Tribunale.

Il servizio