Armati di piede di porco, hanno forzato l’ingresso del bar-tabacchi “Lama” in via Giuseppe De Lieto, nella zona del Borgo di Aversa, con l’intento di mettere le mani sulla cassa una volta all’interno. E invece, il sistema d’allarme è entrato in funzione pochi istanti dopo, costringendo i malviventi – almeno quattro – a una fuga precipitosa a mani vuote.

Aversa, tentato furto al bar-tabacchi “Lama”: ladri messi in fuga dall’allarme

È accaduto intorno alle 4 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno danneggiato con l’arnese da scasso le serrande nel tentativo di introdursi nel locale, ma il colpo è sfumato non appena è scattato l’allarme dell’attività commerciale, mandando all’aria il loro piano.

I balordi sono poi fuggiti a bordo di un veicolo ATV scuro, lo stesso con cui avrebbero raggiunto il bar pochi minuti prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa, coordinati dal tenente colonnello Ivano Bigica, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono ora al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar e quelle installate lungo la strada, nel tentativo di risalire all’identità dei malviventi e ricostruirne i movimenti prima e dopo il tentativo di furto. Intanto, in città si riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza: da tempo cittadini e commercianti chiedono maggiori controlli sul territorio, soprattutto nelle ore notturne.