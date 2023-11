Ladri ad Aversa messi in fuga da un ausiliario del traffico. È successo in via Raffaello Sanzio, a due passi dall’Arco dell’Annunziata, nel cuore della movida.

Aversa, tentano di rubare Fiat 500 X: messi in fuga da un “vigilino”

Nel mirino dei malviventi c’era una Fiat 500 X, in sosta in uno degli stalli blu a pagamento presenti a bordo carreggiata. I banditi avrebbero provato a forzare la portiera.

In quel momento, però, è arrivato un ausiliario del traffico che, accortosi di quanto stava accadendo, ha utilizzato il suo fischietto per dare l’allarme. A quel punto i due balordi hanno desistito dal loro proposito e sono scappati. Resta alta l’attenzione per l’emergenza microcriminalità ad Aversa, in particolare nelle strade trafficate della movida.