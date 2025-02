Aversa, tensione in consiglio comunale: seduta interrotta da protesta delle mamme della Parente

Momenti di tensione questa mattina durante il consiglio comunale ad Aversa. Un gruppo di mamme hanno inscenato una protesta nell’aula consiliare per manifestare contro il malfunzionamento dei riscaldamenti dell’istituto Gaetano Parente. Il presidente del consiglio è stato costretto a interrompere la seduta.

Aversa, tensione al consiglio comunale: seduta interrotta da protesta delle mamme

Per placare gli animi è intervenuto il sindaco, Francesco Matacena, insieme all’assessore ai lavori pubblici. I due esponenti della maggioranza stanno interloquendo con i genitori degli alunni per aggiornarli sugli interventi che il comune adotterà per ripristinare il sistema di riscaldamento nell’edificio scolastico.

Durante la protesta, ad alimentare la tensione in aula, anche un acceso diverbio tra un dipendente comunale e un cittadino scoppiato per una marca da bollo. Il dipendente pubblico sarebbe stato aggredito anche fisicamente, rendendo così necessario l’intervento della Polizia Municipale. Bloccato un senza fissa dimora.