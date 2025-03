Da oggi, per entrare nella casa comunale non basta più presentarsi: ogni cittadino dovrà registrarsi all’ingresso, indicando nome, cognome, orario di accesso, motivo della visita e ufficio di destinazione. Il provvedimento è stato disposto con una circolare firmata dal dirigente dell’Area Affari Generali, Paola Oro, dall’assessore al Personale, Francesco Sagliocco, e dal sindaco Franco Matacena.

Aversa, stop agli accessi liberi al Municipio: da oggi si entra solo con registrazione

Per garantire il rispetto del provvedimento, l’ufficio portineria è stato dotato di un registro e di contrassegni per i visitatori. Inoltre, sarà necessario consegnare un documento di riconoscimento, che verrà restituito all’uscita. L’iniziativa punta a migliorare la sicurezza negli uffici, riducendo interruzioni e disagi in un contesto di carenza di personale. La circolare prevede anche sanzioni per chi non rispetterà le nuove disposizioni.

