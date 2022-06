Scende dall’auto – una Fiat 600 – poi si avvicina alla cassette della frutta e infine porta via un’anguria andando via con aria circospetta. E’ successo ad Aversa, in provincia di Caserta. Ad immortalare il ladro di frutta una telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono finite sulla pagina di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia.

Aversa, ruba anguria al negozio: incastrato dal video

L’uomo sarebbe già stato protagonista di alcuni furti insoliti sulla Variante di Aversa, tra cui un bidone di rifiuti nei pressi di un noto bar. Questa volta, in pantaloncini e pantofole, ha preso di mira un fruttivendolo e ha portato via, con estrema nonchalance, una grossa anguria esposta all’esterno dell’attività commerciale, su alcune cassette posizionate sul marciapiede. Infine ha caricato il frutto in auto ed è andato via.

Il ladro pensava di averla fatta franca e invece è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio aversano. Il titolare ha sporto denuncia alle forze dell’ordine per identificare il balordo. La notizia è stata accolta in rete tra battute goliardiche e indignazione. Immancabile la conclusione ironica di molti utenti: “Siamo arrivati alla frutta”.