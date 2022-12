Mentre a Napoli si smonta la ruota panoramica al Molo dopo le polemiche di questi giorni e a Giugliano i commercianti reclamano più luminarie in una città che appare spenta, Aversa lancia la sua sfida al Natale con una pista di pattinaggio e una ruota panoramica.

Natale ad Aversa, arrivano pista di pattinaggio e ruota panoramica

Ad annunciare le ultime novità è il sindaco Alfonso Golia, tramite un post su Facebook: “Ultimi preparativi in corso per le festività Natalizie. Anche la ruota panoramica in piazza Municipio, la quale si aggiunge alla pista di pattinaggio, è quasi pronta per lo start.

Una magia incantevole”.

Le due nuove attrazioni si aggiungono alle luminarie e agli artisti di strada che animeranno soprattutto il corso principale, cioè via Roma, da sempre un vero centro commerciale a cielo aperto. Da questo weekend sarà possibile, oltre che passeggiare, anche godere della vista della città dalla ruota installata in piazza Municipio oppure divertirsi con la pista di pattinaggio al parco Pozzi. Non mancherà il divertimento per adulti e piccini.