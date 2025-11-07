La città normanna perde un finanziamento da oltre un milione e mezzo di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha revocato il contributo del Pnrr destinato alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport in via De Nicola.

Aversa, sfuma il palazzetto dello sport: la città perde 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr

Il provvedimento, formalizzato con un decreto dello scorso luglio e recepito da una determinazione dirigenziale firmata dalla dirigente dell’area, sancisce non solo la perdita del contributo, ma anche l’obbligo di restituire l’anticipo di 150mila eurogià versato. Ma non è tutto: la revoca comporta anche l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori, dichiarata “inidonea a produrre effetti”. Sul caso interviene il sindaco Matacena, che parla di “iter partito male”. La revoca del finanziamento potrebbe ora aprire la strada a un contenzioso con la ditta vincitrice dell’appalto. Restano da chiarire i motivi della decisione: la dirigente fa riferimento a “motivi di merito” che avrebbero imposto l’intervento in autotutela.