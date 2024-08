È polemica al Comune di Aversa sulla nomina dell’assessore all’Urbanistica. I consiglieri comunali del centrosinistra De Michele, Girone e Baldascino hanno sollevato dubbi sulla procedura seguita per l’accettazione della nomina da parte dell’assessore De Cristofaro.

Aversa, scontro su nomina dell’assessore De Cristofaro. Consiglieri di minoranza: “Ci sono irregolarità”

Il 24 luglio scorso, il consigliere di maggioranza Oliva aveva firmato per delega l’accettazione della nomina di De Cristofaro, che era assente per motivi personali, attestando anche l’inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per l’incarico. Tuttavia, secondo l’opposizione, sarebbe stata omessa la pubblicazione della delega, elemento che solleva perplessità nella minoranza sulla regolarità dell’atto. L’assessore De Cristofaro ha risposto alle accuse con un video pubblicato sui social ieri mattina, chiarendo la questione e definendo il caso “inesistente”.

Il servizio