Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: giovane in ospedale

Movida ancora una volta sotto i riflettori ad Aversa. Sabato sera, intorno alle 21.30, piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di una violenta rissa tra due gruppi di stranieri. A rimanere ferito un ragazzo maggiorenne, di origini egiziane, colpito al volto con un oggetto appuntito. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Moscati” per le cure del caso. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato di Aversa, che puntano a chiarire dinamica e responsabilità anche grazie alle immagini di videosorveglianza. Al momento, non ci sono denunce.

Il servizio