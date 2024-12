Riapre al traffico via Costantinopoli ad Aversa, l’asse viario parallelo a via Roma, chiuso lo scorso agosto per lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi.

Aversa, riapre via Costantinopoli ma chiude via Nobel: lavori fino a gennaio

L’annuncio arriva dalla consigliera di maggioranza Federica Nicolò con un post sui suoi canali social: “Via Costantinopoli riaperta, settimana prossima (13/14 dicembre), tempo permettendo, verranno effettuati interventi di asfaltatura della pavimentazione stradale”. Tuttavia, la riapertura sarà temporanea. Come specificato, il 13 o il 14 dicembre, condizioni meteo permettendo, la strada sarà nuovamente chiusa (fino a data da destinarsi) per consentire i lavori di asfaltatura e fresatura, necessari per il completamento degli interventi. Proprio pochi giorni fa era stata annunciata una proroga dei lavori, inizialmente previsti in conclusione per il 25 novembre e poi rinviati al 9 dicembre. La notizia aveva suscitato critiche e perplessità da parte della minoranza. “Le festività natalizie sono ormai alle porte; sarà un’impresa titanica attraversare Aversa”, aveva commentato il consigliere di opposizione Dino Carratù.

Dal 9 dicembre invece chiude al traffico via Nobel, uno degli accessi principali alla città per chi proviene dall’area orientale del comune dell’Agro Aversano, nonché arteria fondamentale per raggiungere l’ospedale San Giuseppe Moscati. L’intervento, atteso da anni, è reso possibile grazie a un finanziamento di oltre due milioni di euro ottenuto tempo fa dal Comune di Aversa. L’ordinanza dirigenziale firmata dal comandante Stefano Guarino prevede la chiusura di via Nobel fino al 30 gennaio per consentire i lavori di riqualificazione.