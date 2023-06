Rapinano una donna fuori allo sportello ATM di Aversa. Lei si oppone: loro la colpiscono con il calcio di una pistola. In manette un 18enne di Cardito con precedenti di polizia e un 16enne di Frattamaggiore. Sono accusati di rapina aggravata in concorso.

Aversa, rapina allo sportello bancomat: presi un minorenne e un maggiorenne armati

A mettere a segno i due arresti sono stati i Falchi della Squadra Mobile. Durante un controllo in via Roma, a Frattaminore, hanno fermato per un controllo due giovani a bordo di uno scooter. Avevano una pistola replica modello Beretta, 100 euro, documenti e carta di debito intestati a una donna.

Gli agenti hanno così contattato la proprietaria della carta bancomat e hanno ricostruito ciò che era accaduto poche ore prima: la vittima era stata avvicinata all’esterno dello sportello ATM di viale Kennedy ad Aversa da un uomo che, sotto la minaccia dell’arma, l’ha costretta a consegnare il borsello. Lei ha cercato di opporsi ed è stata colpita con il calcio di una pistola. Il malvivente è scappato poi a bordo di uno scooter con un complice.

Il riconoscimento

La vittima, dopo aver ricevuto le cure del caso, si è recata presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze dei rapinatori.