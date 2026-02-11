Aversa, pulizia e manutenzione nei parchi: Grassia verso riapertura al pubblico

Decoro, pulizia e parchi più vivibili: proseguono ad Aversa le attività di cura e manutenzione del verde. Al parco Pozzi sono otto le unità in servizio del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) intervenute con operazioni di pulizia delle aiuole e sistemazione delle aree verdi. Non solo: riattivati e puliti anche i servizi igienici, che vengono aperti al mattino e richiusi la sera.

Interventi anche al parco Grassia, situato a pochi passi dal secondo ingresso della stazione ferroviaria e chiuso da tempo, dove la ditta appaltatrice ha eseguito, tra ieri e oggi, lavori di pulizia e manutenzione del verde. “L’obiettivo resta quello di riaprire gli altri parchi cittadini attualmente chiusi: Grassia, Taglione e Balsamo. Puntiamo a farlo entro l’estate”, fa sapere l’assessora al Verde, Iolanda Dello Margio. Per il parco Grassia la riapertura potrebbe arrivare già la prossima settimana. Una unità del progetto GOL garantirà il servizio di custodia e la chiusura serale. Resta inoltre in piedi l’ipotesi del Comune di affidare la gestione dei parchi a dei privati, si attende dunque l’approvazione del bilancio e del DUP per procedere con l’affidamento. Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di manutenzione del verde in diverse zone della città normanna.

