Si sono ritrovati questa mattina all’esterno del Comune di Aversa per far sentire la propria voce. Sono i genitori degli alunni del plesso “Platani”, di via Filippo Saporito, nelle palazzine Unrra Casas, finito di recente nel mirino dei vandali.

Aversa, protesta genitori del plesso Platani: “No al trasferimento delle classi, servono più telecamere e sicurezza”

Mamme e papà contestano la decisione del dirigente scolastico di sospendere temporaneamente le attività didattiche per consentire gli interventi di pulizia e di messa in sicurezza dell’istituto e di trasferire, in via provvisoria, le classi negli altri plessi del Terzo Circolo Didattico di Aversa.

Una scelta che, secondo i genitori, crea non pochi disagi organizzativi. “Molti di noi lavorano, altri non sono automuniti. Portare i bambini in altri istituti diventa complicato”, spiegano. Il timore è che la soluzione tampone finisca per gravare interamente sulle famiglie, già alle prese con turni e impegni quotidiani.

Durante il presidio davanti al Municipio normanno, i genitori hanno sottoscritto un documento indirizzato al sindaco, chiedendo un intervento concreto per migliorare la sicurezza del plesso. Nell’ultimo anno, infatti, la scuola sarebbe stata più volte bersaglio di atti vandalici. Tra le richieste avanzate: l’installazione di sistemi di videosorveglianza e una manutenzione più costante dell’edificio scolastico.

Presente all’esterno del Comune anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, che ha rassicurato i genitori. L’obiettivo, ha riferito, è completare entro domani gli interventi di pulizia e di messa in sicurezza, così da consentire la ripresa delle lezioni al plesso Platani già a partire da venerdì. Le famiglie restano in attesa di risposte ufficiali, ma chiedono che l’emergenza non venga affrontata solo nell’immediato. “Serve una soluzione definitiva – sottolineano – per garantire ai nostri figli una scuola sicura e protetta”.