Ad Aversa, il ponte di Ognissanti è stato segnato da episodi di violenza e vandalismo. Sabato, due ausiliari del traffico sono stati aggrediti in via Kennedy, finendo in ospedale, mentre nella notte di Halloween baby gang hanno preso di mira la città, lanciando bidoni sull’asfalto e imbrattando una porta con della sostanza arancione, forse uova. Anche i furti d’auto non accennnato a fermarsi, con immagini di veicoli “cannibalizzati” che circolano sui social.

Il servizio di Silvia D’Angelo