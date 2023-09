Tragedia sfiorata nella serata di ieri ad Aversa dopo una lite avvenuta in strada, in via dei Torchi, non molto lontano dalla sede del Tribunale Napoli Nord.

Aversa, pistola in faccia al poliziotto dopo lite in centro: arrestato 20enne

Un agente del Commissariato San Paolo, libero dal servizio, che si trovava in zona, aveva udito delle urla di alcune persone aggredite da un uomo che, in forte stato di agitazione, si era dato alla fuga all’interno di uno stabile.

Il poliziotto, senza esitazione, ha inseguito l’aggressore nella rampa delle scale dell’edificio riuscendo ad afferrarlo ma il giovane, dopo averlo minacciato e spintonato, era riuscito a rifugiarsi in un appartamento da cui, poco dopo, è uscito puntando una pistola alle tempie dell’agente che, tuttavia, è riuscito a disarmarlo e a bloccarlo dopo una violenta colluttazione.

Il poliziotto, con il supporto degli agenti del Commissariato di Aversa, ha recuperato la pistola, una “Zbrojovka Brno N.P.” con matricola abrasa completa di 3 cartucce cal. 38 mentre l’indagato, un 20enne aversano, è stato arrestato detenzione e porto illegale di arma clandestina, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Indagini in corso.