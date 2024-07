Chiusura dei locali alle 2 di notte e divieto di diffusione musicale all’esterno delle attività commerciali. Sono alcune delle misure messe in campo dalla nuova amministrazione ad Aversa, una prima stretta per regolamentare il fenomeno della movida normanna.

Aversa, nuove misure per regolamentare la movida. Sindaco Matacena: “Provvedimento necessario”

Dopo l’incontro presso l’aula consiliare del Comune di Aversa tra il sindaco Franco Matacena, alcuni consiglieri di maggioranza e i rappresentanti di categoria, sono state approvate tre ordinanze sperimentali.

I provvedimenti stabiliscono la chiusura delle attività commerciali alle 2, il divieto di trasmissione sonora musicale esterna in qualsiasi momento e giorno, previa autorizzazione. La diffusione musicale interna sarà autorizzata fino alle 23 dalla domenica al giovedì e fino alle 24 il venerdì e il sabato, uniformemente in tutta la città.

La musica durante i giorni feriali dovrà cessare ovunque alle 23, viene inoltre vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in vetro dalle 22, per tutti i giorni della settimana. Per i trasgressori recidivi, sono previste multe salate, con la chiusura coattiva dell’attività per almeno sette giorni. Le ordinanze saranno in vigore fino al 31 dicembre.

“Era necessario intervenire per poter meglio disciplinare la movida, che è sicuramente un’attività importante, ma non bisogna creare disagio ai residenti”, ha detto il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ai nostri microfoni. “Abbiamo avviato anche un’interlocuzione con la Prefettura e con le forze dell’ordine per poter avere un maggiore controllo del territorio, che potenzieremo anche con i sistemi di videosorveglianza”, conclude il primo cittadino normanno.

L’intervista