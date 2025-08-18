La Polizia Locale di Aversa si prepara a un potenziamento: la Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che prevede l’assunzione di sei nuovi istruttori di vigilanza a tempo determinato nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi”. L’obiettivo è rafforzare i controlli sul territorio per prevenire e reprimere abbandoni di rifiuti e roghi tossici, fenomeni ancora diffusi nell’Agro Aversano. Nei prossimi giorni sarà emanato dal Comune di Aversa l’avviso pubblico per selezionare i nuovi agenti.

Aversa, nuove assunzioni nella Polizia Locale contro roghi e rifiuti abbandonati: in arrivo bando

Le nuove assunzioni, finanziate con 30mila euro provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, rappresentano un primo passo per aumentare l’organico della Polizia Municipale, attualmente composto da 34 operatori a fronte dei 82 previsti.

Il provvedimento rientra nell’avviso promosso dal Ministero dell’Interno, approvato anche dalla Prefettura di Caserta, che assegna fondi ai Comuni per assumere personale a tempo determinato destinato al contrasto dei crimini ambientali.