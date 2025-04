Ad Aversa cambia la viabilità nel centro storico. È stata firmata lunedì, 28 aprile, l’ordinanza con cui il sindaco Francesco Matacena disciplina l’attivazione della nuova ZTL, che entrerà in vigore da lunedì 5 maggio.

Aversa: nuova Ztl al via dal 5 maggio, cambiano anche gli equilibri in maggioranza

La zona a traffico limitato sarà attiva in due periodi dell’anno: dal primo aprile al trentuno ottobre, e poi dal primo novembre al trentuno marzo. La novità più rilevante è la divisione del centro, soprattutto via Roma, in due aree distinte.

Un provvedimento che ha scatenato la reazione del centrosinistra, che accusa l’amministrazione di andare contro il piano traffico approvato in consiglio comunale. Accuse respinte dal sindaco Matacena.

Nel frattempo, in maggioranza si registrano nuovi assetti: i consiglieri indipendenti Adele Ferrara e Ivan Giglio hanno aderito al gruppo “Aversa Azzurra”, rimanendo però nella coalizione che sostiene Matacena. Soddisfazione dal capogruppo Di Virgilio e dal consigliere Dello Vicario.