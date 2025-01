Scrostature alle pareti, pezzi di intonaco mancanti e coperti come possibile, umidità e muffa: lavorare negli uffici del Comune di Aversa è diventato insostenibile. Le maggiori criticità si registrano negli uffici anagrafe e stato civile, situati al piano terra, dove operano 9 dipendenti.

Aversa: muffa, intonaco cadente e umidità, uffici anagrafe e stato civile in condizioni critiche

Dal 25 novembre 2024, cinque uffici sono stati interdetti, come riportato in una comunicazione ufficiale del dirigente. Tuttavia, funzionari e dipendenti continuano a lavorare in tre di questi spazi. La soluzione proposta – trasferire il personale agli sportelli – non è ritenuta praticabile per i 9 dipendenti, poiché comporterebbe l’esposizione al pubblico di documenti contenenti dati sensibili. Non va meglio nell’archivio comunale: qui, il soffitto ha iniziato a mostrare segni di cedimento, con intonaco e pannelli parzialmente crollati. Anche i corridoi presentano evidenti tracce di umidità. A queste problematiche si aggiunge l’assenza di riscaldamento, con i dipendenti che cercano di arrangiarsi utilizzando stufe elettriche. Sul caso il consigliere di minoranza, Dino Carratù, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti.