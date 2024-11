“La microcriminalità ormai dilagante è un problema che attanaglia la nostra città da troppi anni, ed è totalmente fuori controllo, soprattutto nei weekend, quando la città diventa facile preda di criminali provenienti un po’ da tutto l’hinterland”. A dirlo è Antonio Mottola, consigliere pentastellato del Comune di Aversa.

Aversa, movida selvaggia e microcriminalità. Consigliere Mottola (M5S): “Problema fuori controllo”

“Come sempre accade, in particolari periodi dell’anno l’argomento torna di moda, e puntualmente si sprecano punti di vista e possibili soluzioni, per poi passare nuovamente nel dimenticatoio dopo qualche settimana, per lasciar posto, evidentemente, ad altri argomenti che l’amministrazione del momento ritiene prioritari”, prosegue il consigliere di minoranza.

“Noi come Movimento 5 Stelle siamo particolarmente sensibili al tema della legalità e della sicurezza dei cittadini, ed abbiamo letto le dichiarazioni (da parte di alcuni rappresentanti dell’attuale maggioranza di governo) di voler investire su un impianto di videosorveglianza serio ed efficiente – aggiunge Mottola-. A tal riguardo mettiamo a disposizione il nostro apporto di competenze per proposte concrete, ma credo che il problema vada sviscerato alla fonte…vanno sensibilizzate le famiglie e le scuole, lavorando sugli ambienti più a rischio di dispersione giovanile”, conclude il consigliere di opposizione.

(Comunicato stampa)