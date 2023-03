È deceduto prematuramente a causa di una malattia il professore Rosario Nugnes. Il docente aveva 57 anni e insegnava cucina presso l’alberghiero dell’istituto Minzoni, alla succursale di Qualiano.

Lutto nel mondo della scuola ad Aversa, morto noto professore

L’uomo, molto conosciuto anche nell’aversano dove aveva insegnato fino a qualche anno fa, è morto questa mattina. La tragica notizia in poche ore ha fatto il giro del web. Sconvolta l’intera comunità normanna e quanti l’avevano conosciuto.

Così lo ricorda su Facebook chi lo ha conosciuto come alunno: “Carissimo prof, anche voi avete lasciato questa vita terrena e ora vivete in quella Beatitudine Celestiale che tanto amavate. Cosa presenterete davanti a Dio? La gentilezza, l’amore e la bontà che avete donato a quanti vi hanno vissuto su questa terra. Ogni volta che ci vedevamo per strada, avevate sempre una buona parola da donare e lo facevate sempre con lo stesso sorriso che avete in questa foto”.

Poi conclude “Il bene che avete donato nell’istituto Alberghiero sia ad Aversa e poi a Formia, sarà sempre presente nei cuori degli alunni, dei colleghi e anche nel mio. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Buon viaggio caro professore e ci rivedremo un giorno in Paradiso”. I funerali si terranno nella mattinata di domani alle 10:30 presso la Chiesa Santo Spirito di Aversa.