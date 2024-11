Secondo alcune indiscrezioni, il sindaco Matacena starebbe valutando un possibile rimpasto di giunta. In particolare, sarebbero a rischio tre assessori: Alfonso Oliva, che ricopre anche il ruolo di vicesindaco, l’assessora Cannolicchio e l’assessore Barella.

Aversa, Matacena valuta possibile rimpasto di giunta. Tre assessori a rischio

La decisione sembrerebbe legata a recenti tensioni interne alla maggioranza, che fatica a trovare un equilibrio. Per quanto riguarda invece l’ipotesi di un allargamento della maggioranza, è arrivata una smentita dal consigliere Mario De Michele, uno dei possibili nuovi ingressi, che ha dichiarato di non essere intenzionato a lasciare l’opposizione per passare in maggioranza. Tra i nomi papabili ci sarebbe anche quello del consigliere Marco Girone.

“La Politica che serve e io sono saldamente all’opposizione dell’amministrazione Matacena – dichiara lo stesso De Michele a Teleclubitalia -. Smentiamo categoricamente che possa esserci un passaggio in maggioranza e ribadiamo il nostro giudizio fortemente negativo sull’operato di questa maggioranza e soprattutto della giunta. E quando usiamo la parola operato facciamo uso di un eufemismo perché da luglio ad oggi sono state approvate appena una ventina di delibere e nessun problema della città è stato affrontato. In pochi mesi hanno portato la città in una palude amministrativa che rischia di vanificare il lavoro di risanamento fatto negli ultimi anni. L’unica cosa che li contraddistingue sono le beghe per la gestione del potere e l’alimentazione delle clientele”.