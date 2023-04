E’ ancora avvolta nel mistero la morte di Gabriele Greco, il 29enne cosentino che si è sentito male ieri durante la Festa della Liberazione trascorsa a casa di amici ad Aversa. Il ragazzo è deceduto durante la corsa in ospedale, al Moscati. Inutile il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Aversa, mal di testa a casa di amici: Gabriele muore nel giorno di festa

Gabriele era nell’agro normanno insieme a un altro ragazzo di Mantova per condividere il giorno di festa con alcuni amici della zona. Le avvisaglie della tragedia sono arrivate nella mattinata di ieri, quando Gabriele ha avvertito un forte mal di testa. Dopo alcune ore, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, gli amici hanno chiamato il 118. Le cause della morte sono ancora ignote.

Sul decesso del ragazzo ora verranno avviate tutte le indagini del caso per cercare di capire i motivi che hanno portato alla tragedia. La Procura di Napoli Nord potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma del 29enne. Tra le prime ipotesi un mix di farmaci o di sostanze stupefacenti.

Lutto sui social

Il giovane era laureato in Psicologia, figlio di un noto medico di Cosenza. Il padre è stato subito informato del decesso del ragazzo e ieri pomeriggio è partito per raggiungere la città normanna. Era volontario presso l’associazione “Il mioblu”: “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la prematura scomparsa del nostro psicologo Gabriele Greco di soli 29 anni – scrivono i responsabili dell’associazione – la punta di diamante del nostro centro caffè Alzheimer di Cosenza professionista eccellente un principe educato, onesto. Con Gabriele abbiamo costruito un percorso per i nostri ospiti che ha dato i suoi frutti immediatamente”.