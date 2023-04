È arrivato morto al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, dopo essersi sentito poco bene: Gabriele Greco, 29 anni, originario di Cosenza e ospite a casa di alcuni amici nella città normanna, è deceduto in circostanze poco chiare.

Aversa. “Ho mal di testa”: 29enne morto durante trasporto in ospedale

È successo nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile. Alla base del decesso potrebbe esserci un mix fatale di farmaci o di sostanze stupefacenti; ipotesi su cui stanno indagando i Carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dal personale medico-sanitario.

Da qualche giorno il giovane era ad Aversa, dove si era appoggiato a casa della famiglia di un amico insieme ad altri coetanei. Stamattina, intorno alle 6, il 29enne aveva riferito alla mamma dell’amico di avere un forte mal di testa e perciò di tornare nuovamente al letto. Dopo alcune ore, però, l’amico e gli stessi familiari, preoccupati per le condizioni del ragazzo, sono andati a controllare in camera da letto e qui avrebbero trovato il 29enne esanime.

Subito lo hanno caricato in auto e lo hanno trasportato all’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa, dove è arrivato già morto. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma per le indagini e il magistrato di turno che disporrà l‘autopsia sulla salma di Gabriele Greco. Ad accompagnare il giovane al nosocomio normanno l’amico della vittima, la madre e anche un altro giovane originario di Mantova. Quest’ultimo, a quanto pare, si sarebbe sbarazzato nel cortile dell’ospedale di un marsupio al cui interno c’erano diversi ansiolitici. I farmaci sono stati poi rinvenuti dagli uomini della benemerita e posti sotto sequestro. Del decesso del 29enne sono stati informati i genitori, i quali si sono messi subito in viaggio per raggiungere la città normanna.