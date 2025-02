Aversa, l’ultimo saluto all’avvocato Paolo Trofino

Si è svolto oggi ad Aversa nella cattedrale il funerale dell’Avvocato Paolo Trofino, figura di spicco della comunità legale napoletana. Una folla commossa si è riunita per rendergli omaggio. La toga appoggiata sulla bara è stata il simbolo di quanto la professione abbia avuto un ruolo centrale nella sua vita.

Durante la cerimonia, Domenico Nicola Balzano, ex vicepresidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ha voluto ricordare Trofino con parole toccanti: “Fu un grande uomo e avvocato, difficile discernere quale dei due aspetti ha prevalso sull’altro. Fu grande avvocato perché grande uomo, perché fu grande uomo perché fu grande avvocato. L’avvocato merita un’ammirazione sconfinata. Appartenne a una generazione che si trovò di fronte a operare una grande rivoluzione delle grandi eloquenze giudiziarie. La sua parola recava un fascino insuperabile. Egli gentiluomo per antico lignaggio e per antica vocazione dello spirito. Con quel sorriso disincantato ma non di chi sdrammatizza tutto, ma di colui che ha compreso l’essenza della vita. Come colmare questo vuoto, amico mio? Io penso che nessuno possa farlo e neppure tenti farlo. Ma forse è giusto così. Lo spazio che lasciamo vuoto da coloro che furono autenticamente grandi è meglio che resti vuoto”, ha concluso Balzano.

La comunità forense e i tanti amici presenti hanno condiviso il dolore per questa perdita incolmabile.