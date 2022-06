Ha aggredito, armato di tirapugni, un’uomo anziano dopo una lite per motivi di viabilità, nonostante i familiari gli implorassero di non fargli del male. E’ accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta.

Aversa, lite tra automobilisti finisce in violenza: anziano scaraventato a terra

Il filmato dell’aggressione è rimbalzato su vari canali Telegram ed è stato segnalato da diversi utenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “È la mentalità sub-camorristica che prende sempre di più il sopravvento. Decenni di lassismo, tolleranza e complicità hanno fatto si che quel seme germogliasse fino a diventare una quercia che ora è difficilissima da sradicare”, ha commentato Borrelli.

“Ma va pur fatto, questa mentalità va scacciata e per farlo occorre una riforma sociale, culturale e della giustizia. Ogni singolo atto di violenza va punito e punito duramente, senza ma e senza se. Non viviamo nella giungla, questa è una società civile ma in molti l’hanno scordato”, ha concluso il consigliere di Europa Verde.