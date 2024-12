Slittano a causa del maltempo i lavori di rifacimento del manto stradale su via Costantinopoli, ad Aversa, inizialmente previsti tra il 13 e il 14 dicembre. Lo apprende Teleclubitalia da fonti del Comune. Secondo quanto riportato da un’ordinanza dirigenziale, gli interventi saranno effettuati il 19, 20 e 21 dicembre, esclusivamente in orario serale e notturno, dalle 21 alle 7 del mattino successivo, per ridurre i disagi alla circolazione.

Aversa, lavori su via Costantinopoli: interventi notturni dal 19 dicembre

Durante i lavori sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta, come disposto dal comandante della Polizia Locale, Stefano Guarino, con possibilità di rimozione forzata nei tratti interessati, a partire dalle 19.30 delle date indicate. Nel frattempo, la ditta incaricata eseguirà domani alcuni interventi preliminari, ma il rifacimento completo del manto stradale resta rinviato a causa delle condizioni meteo avverse.