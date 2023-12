Ladri scatenati ad Aversa. Nella notte tra venerdì e sabato i delinquenti hanno fatto irruzione in uno studio professionale in via Ettore Corcioni.

Aversa, ladri scatenati: svaligiato studio di noto avvocato

I banditi sono riusciti a introdursi all’interno degli uffici ed a portare via una cassaforte, contenente oltre a contanti anche monili e altri oggetti di valore.

L’avvocato vittima del raid si è accorto del furto la mattina seguente quando è andato allo studio per sbrigare delle commissioni nonostante il weekend festivo.

Al professionista non è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri e denunciare il furto. Alla luce del cospicuo bottino e delle modalità si pensa che ad agire sia stata una banda di professionisti.