Avevano intenzione di sequestrare un’intera famiglia per poi svaligiare casa rubando soldi e oro. Era questa l’intenzione di una banda di ladri che, la scorsa notte, ha fatto irruzione in una villetta di Aversa.

Aversa, tentato furto in casa

Il gruppo, composto da almeno tre persone, è entrato in azione in piena notte. A riportare la notizia è il sito Edizione Caserta. I malviventi si sono introdotti all’interno della proprietà privata vestiti di scuro e a volto coperto.

I 3 hanno perlustrato la zona per identificare il punto dove era più semplice entrare quando improvvisamente è scattato l’allarme che li ha messi in fuga riuscendo ad evitare lo spavento enorme che potevano arrecare ai presenti in casa.

