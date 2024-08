Dopo l’incendio al contatore elettrico che ha causato momenti di paura durante il servizio di sabato sera, la pizzeria “Isabella De Cham” di Aversa ha riaperto regolarmente le sue porte in meno di 24 ore.

“Isabella De Cham” riapre dopo lo spaventoso incendio di sabato sera ad Aversa

Un sabato sera di paura per oltre 300 persone all’interno del locale di via Tiziano, ad Aversa. Grazie all’intervento tempestivo della squadra del locale e dei vigili del fuoco, fortunatamente tutti i presenti sono stati messi in sicurezza senza ulteriori conseguenze.

La titolare, che aveva rassicurato la clientela subito dopo l’incidente, ha mantenuto la promessa di riportare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile. Grazie all’impegno e alla prontezza della sua squadra, l’attività ha ripreso a funzionare già da ieri sera. Tutto è bene, quel che finisce bene.