La Giunta Comunale di Aversa ha deliberato la richiesta di finanziamento per la riqualificazione della mensa della scuola dell’infanzia “La Magia dei Colori”. Il finanziamento, che sarà richiesto attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato proposto dall’Assessore all’Urbanistica, De Cristofaro, dal Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione, Oliva, e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Sagliocco.

Obiettivi dell’Intervento

L’intervento mira a modernizzare i servizi connessi all’istituto, garantendo spazi sicuri ed efficienti per i giovani alunni. La scuola “La Magia dei Colori” rappresenta un punto di riferimento solido per l’educazione dell’infanzia ad Aversa, e il progetto di riqualificazione della mensa contribuirà a migliorare l’accoglienza e la funzionalità dell’istituto.

“Vogliamo scuole moderne e servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei nostri ragazzi,” hanno dichiarato gli assessori proponenti. “Questa amministrazione avrà uno sguardo attento alla formazione dei giovani, e i luoghi dedicati all’istruzione devono ricevere una forte attenzione.”

Gli assessori De Cristofaro e Oliva hanno inoltre espresso gratitudine per il contributo dei consiglieri Palazzo e Virgilio, che hanno seguito da vicino l’iter del progetto: “Non possiamo non ringraziare, per il grande impegno profuso, i consiglieri Palazzo e Virgilio, che hanno lavorato con dedizione, portando questo importante risultato alla nostra amministrazione.”

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Aversa conferma il proprio impegno verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, assicurando ambienti più sicuri, moderni e accoglienti per i più piccoli.

(Comunicato Stampa)