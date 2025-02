Irregolarità amministrative. Scatta il sequestro dei campi di padel di via Atellana ad Aversa, a ridosso della stazione ferroviaria. L’operazione è stata messa a segno questa mattina dagli uomini della Polizia Municipale normanna guidati dal comandante Stefano Guarino.

Aversa, irregolarità nei nuovi campi di padel in via Atellana: scatta il sequestro

Secondo una prima ricostruzione, i sigilli sono stati apposti dopo una verifica dei caschi bianchi sui lavori effettuati all’interno della struttura sportiva, per la quale sarebbe stata trasmessa una SCIA al Comune (ex dichiarazione di inizio attività) non adeguata però rispetto alle opere da realizzare. Dopo gli accertamenti, la Municipale ha disposto il sequestro.

Sotto chiave anche una tettoia davanti all’edicola votiva in pizza SS Trinità, sempre ad Aversa. L’opera è stata realizzata da un’attività commerciale della zona che non ha chiesto il rilascio di autorizzazioni ritenendo – erroneamente – che si trattasse di opere liberamente realizzabili poiché rientranti nella cossidetta “riforma Salvini” in materia di semplificazione. Sulla regolarità della tettoia e sulla necessità di preservare il patrimonio architettonico e culturale della città normanna era intervenuto anche il consigliere comunale Baldascino, presentando un’interrogazione al dirigente dell’area tecnica.