Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, nella tarda mattinata, ad Aversa, dove uno scontro violento tra un furgone e una Fiat Punto ha causato la morte di una persona. A perdere la vita un 31enne di Orta di Atella.

Aversa, incidente mortale in via Atellana: nello scontro auto-furgone perde la vita 31enne

L’incidente è avvenuto in via Atellana, una strada che collega Aversa a Cesa, nei pressi del distributore di carburante IP. La vittima era alla guida della Fiat Punto ed è deceduta sul colpo. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma la forza dell’impatto è stata tale da non lasciare scampo al giovane conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Aversa, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato alla tragedia. Intanto il conducente del furgone ha riportato lievi ferite ed è stato condotto in ospedale al Moscati di Aversa per le cure del caso.