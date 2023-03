E’ un triste risveglio oggi per la comunità di Aversa. E’ morta infatti a soli 42 anni Anna Buono, giovane madre. I funerali della donna si terranno oggi, 16 marzo, alle 16 e 30.

Aversa in lutto, giovane mamma muore a 42 anni

Le cause del decesso non sono ancora note. Si tratterebbe di una morte improvvisa. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordarla. “Se ne va una persona speciale, una mamma esemplare”, scrive Grazia. “Il tuo ricordo non scomparirà. Ti porteremo sempre dentro i nostri cuori”, il messaggio di Franco.

La dolcissima Anna lascia prematuramente due figlie piccole, Rebecca ed Eleonora, e il marito Fabio, ma anche tanti amici e familiari che le hanno voluto bene. Una dolorosa perdita l’intera comunità normanna. Le esequie saranno celebrate oggi alle 16:30 presso l’Abbazia di San Lorenzo ad Aversa.