Stanca dei numerosi tentativi per assistere il coniuge disabile a spostarsi dalla sedia a rotelle a una poltrona più confortevole, e travolta dalla disperazione quando l’uomo è caduto ripetutamente a terra, ha alla fine contattato i Carabinieri per chiedere aiuto.

Aversa, il marito disabile cade a terra: la moglie chiede aiuto ai Carabinieri

Il fatto è accaduto ad Aversa ed ha visto protagonisti due 75enni. La donna, non potendo chiamare parenti e vicini e nemmeno l’unico figlio che si trova al momento in Svizzera per lavoro, ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’abitazione della coppia.

Gli uomini della Benemerita, dopo essersi accertati che gli anziani non avevano bisogno di cure mediche, hanno subito spostato l’uomo su una poltrona e hanno tenuto poi compagnia alla coppia, compiendo così un piccolo gesto ma di grande importanza.