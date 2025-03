Pannelli per recinzione trasformati in vere e proprie barriere protettive. È la soluzione individuata per salvaguardare l’antico Convento di Sant’Antonio al Seggio di Aversa dalle incursioni notturne e dall’occupazione del sagrato da parte di locali notturni, che nel weekend lo invadono con tavoli e sedie. Una misura resasi necessaria, che va avanti da oltre un anno.

Aversa, il Convento di S. Antonio si difende dalla movida: barriere contro incursioni e tavolini

In passato, infatti, giovani sotto l’effetto di alcol e altre sostanze utilizzavano i gradini della chiesa, situata nel cuore della movida normanna, in modo del tutto irrispettoso rendendo il luogo sacro teatro di episodi di degrado. Padre Mariano Del Piano, rettore dell’Ordine dei Frati minori conventuali, ha già allertato la Soprintendenza, chiedendo che, al termine dei lavori di restauro in corso, venga installato un cancello per garantire maggiore sicurezza al convento.

