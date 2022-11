Tragedia sfiorata ad Aversa nella mattina del 28 novembre. Come raccontano alcuni testimoni sui social, una grata si è staccata dall’istituto superiore Osvaldo Conti cadendo su una studentessa che è rimasta ferita.

Aversa, si stacca grata da una scuola: studentessa travolta e ferita

Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare. Su Facebook un testimone della vicenda ha allegato una serie di foto che documentano la caduta di una ringhiera da una vetrata dell’edificio scolastico. L’inferriata ha travolto una ragazza che in quel momento si trovava sul posto. Per fortuna il pesante oggetto metallico l’ha solo sfiorata, ferendola a un occhio. La studentessa sarebbe stata soccorsa e sottoposta a un piccolo intervento di sutura per la ferita riportata.

“Ecco a voi l’istituto Isiss Osvaldo Conti – si legge nel post di denuncia di una cittadina aversana – Il degrado più totale! Se fossi un alunno di questa scuola avrei paura ad entrarci. Questa è solo una piccola parte, la situazione è molto più tragica di quello che vedete in queste foto. Una ragazza è già stata ferita al volto per la caduta della grata che vedete in foto riportando 3 punti di sutura sotto all’occhio e penso che sia stata fortunata visto il peso di quella grata”.