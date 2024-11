Gli negano una sigaretta e vengono pestati a sangue da un gruppo composto da quattro balordi. È il drammatico, ennesimo episodio di movida violenta registrato ad Aversa, in zona Seggio. È successo nella serata di ieri, giovedì 21 novembre. Sul caso indagano i carabinieri.

Aversa, gli negano una sigaretta: giovanissimi picchiati a calci e pugni in zona Seggio

La notizia è stata diffusa su Facebook da una residente attraverso un lungo post che ha raccolto centinaia di reazioni. “Nella serata di ieri, in pieno centro cittadino, si è consumato l’ennesimo episodio di violenza inaudita ai danni di un gruppo di giovani – si legge nel racconto della donna -. Gli aggressori, forse sotto l’effetto di alcol o droga, si sono scagliati sui giovani con calci e pugni provocandogli serie lesioni. Un’aggressione gratuita e immotivata (la richiesta di una sigaretta non data dai giovani perché non fumano) che lascia sgomenti, non solo per la brutalità dell’atto ma per il silenzio e il mancato intervento di quanti magari hanno assistito senza nulla fare e ancor peggio per l’inerzia delle forze dell’ordine”.

Le vittime sono ventenni e hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo essere state medicate al pronto soccorso di Aversa. L’autrice del post poi prosegue con un lungo sfogo: “Quanto accaduto ieri non è solo una ferita per le vittime, ma anche un monito per le autorità, perché l’assenza di azioni da parte delle forze dell’ordine può minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e accresce il senso di insicurezza, alimentando un circolo vizioso di paura e sfiducia. Servono azioni concrete, maggiore presenza sul territorio e un impegno deciso per garantire la sicurezza di tutti. Ma purtroppo già so che questo è un appello inutile che rimarrà senza seguito, che invece continueranno a manifestarsi episodi di violenza fino a quando non ci scapperà il morto e forse una di noi mamme piangerà il proprio figlio”.