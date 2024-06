Francesco Matacena è ufficialmente il nuovo sindaco di Aversa. Questo pomeriggio la proclamazione presso il municipio normanno col presidente del tribunale di Napoli Nord, tanti cittadini ed esponenti politici.

Passaggio di consegne anche con due ex sindaci come Enrico De Cristoforo ed Alfonso Golia. Dopo la vittoria al ballottaggio, il già presidente dell’ordine dei commercialisti inizia così il suo percorso da primo cittadino aversano: “Vogliamo rendere Aversa una città più virtuoso e partiremo subito con un intervento concreto per migliorare il decoro urbano”.

VIDEO: