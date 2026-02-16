È ancora emergenza rifiuti ad Aversa. Il servizio di raccolta della nettezza urbana continua a funzionare a intermittenza. In diverse vie della città cumuli di sacchetti restano lungo i marciapiedi e i cassonetti risultano pieni già dalle prime ore del giorno. A determinare il disservizio è il passaggio di consegne tra la vecchia ditta, la Tekra, e la nuova società, la Risam, subentrata attraverso un fitto di ramo d’azienda.

Aversa, emergenza rifiuti: consiglio spostato nel pomeriggio, maggioranza difende Innocenti

Per mercoledì, su richiesta delle opposizioni, è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale sul tema dei rifiuti, aperta alla cittadinanza. Proprio sull’orario inizialmente indicato, le 10.30, si era accesa una polemica sollevata da cittadini, associazioni e forze politiche, con critiche rivolte al presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti, per la scelta di un orario ritenuto poco favorevole alla partecipazione. Nel weekend Innocenti ha rimodulato l’orario, convocando il consiglio per le 17 di mercoledì prossimo. A prenderne le difese è la maggioranza, che precisa come non si sia trattato di un’imposizione unilaterale da parte del presidente del consiglio comunale, ma dell’attuazione di una decisione condivisa con i capigruppo. Resta ora da capire se dal confronto in aula emergeranno soluzioni concrete per risolvere l’emergenza rifiuti in città.

Il servizio