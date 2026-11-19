Dormivano ammassati in pochi metri quadrati, senza alcuna privacy e in condizioni precarie. Fuori, nel cortile, rifiuti di ogni tipo. Dietro un portone, in piazza Vittorio Emanuele III, le nostre telecamere hanno seguito il blitz della Polizia Locale di questa mattina. In una corte condominiale, gli agenti guidati dal comandante Emiliano Nacar hanno scoperto un deposito trasformato in dormitorio.